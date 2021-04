Di Caro: “Inter, l’estetista può attendere. Conte sa che questa squadra deve…”

Il giorno dopo Inter-Cagliari, dalle colonne della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro analizza la vittoria dei nerazzurri

Il giorno dopo Inter-Cagliari , dalle colonne della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro analizza la vittoria dei nerazzurri, l'undicesima consecutiva. "Le vittorie di fila dell’Inter arrivano a 11 e sempre 11 sono i punti di vantaggio sulla seconda, il Milan. Per perdere lo scudetto a questo punto servirebbe una specie di suicidio di massa ad Appiano. Giusto che dirigenti, tecnico e squadra tengano i piedi per terra ma la prossima sfida a Napoli pare davvero l’ultimo scoglio prima del traguardo ormai scontato. Inutile fare le pulci al gioco o chiedere qualcosa di diverso: l’Inter che le vince tutte ormai è questa. C’è stato un momento in cui ha dato anche spettacolo segnando gol corali e da applausi. Ultimamente sta mettendo in campo soprattutto concretezza, cinismo, solidità. Non sempre è bella ma non c’è bisogno per Conte di andare dall’estetista adesso. Per i «ritocchini» c’è tempo".

"Sa lui per primo che questa Inter, che pure sembra di ferro, per aprire un ciclo vincente e per tornare protagonista in Europa deve crescere ancora nel gioco e nel dominio delle partite ed essere migliorata nella rosa. Perché una cosa è l’Inter dei titolari e una l’Inter in cui prendono posto due-tre riserve che ne abbassano ogni volta il valore complessivo. Quando l’Inter cambia, non migliora mai. A meno che Conte non faccia entrare in corso d’opera dei titolari tenuti a riposo, come è avvenuto ieri col Cagliari".