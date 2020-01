LE RIVALI / Maran: “Errore iniziale ha condizionato il primo tempo, meglio nella ripresa”

Intervistato nel post partita di Inter-Cagliari il tecnico dei sardi, Rolando Maran. Queste le sue parole raccolte dai microfoni della RAI: “Stiamo vivendo un momento particolare e anche inaspettato per alcuni versi. Ci sono momenti da cancellare con un colpo di spugna e dobbiamo avere consapevolezza che bisogna ripartire. Sono convinto che troverò una squadra pronta a fare questo passo, dobbiamo affrontare le difficoltà in maniera forte con unità di intenti. Nella scorse partite siamo rimasti in gara fino al primo errori, oggi è arrivato subito. Abbiamo concesso questa situazione che ha condizionato tutto il primo tempo, abbiamo fatto meglio nella ripresa e da questo dobbiamo ripartire per cancellare questo momento negativo. Ci sono cosa da cui dobbiamo ripartire, elementi, questo momento va affrontato e combattuto con grande carattere. Sappiamo cosa dobbiamo fare e la squadra ha questa voglia. Magari dopo le prime sconfitte un po’ di peso del voler far bene, di voler esser protagonisti, qualcosa ha inciso e magari ci ha tolto quella sfrontatezza che dobbiamo avere, questo deve venire fuori in maniera forte, questi siamo, quando non siamo questi commettiamo qualche errore. Abbiamo spesso regalato situazioni di questo genere, dobbiamo metterci nelle condizioni di non farlo più e crescere sulle nostre qualità. Mercato? In una serata cosi non si può parlare di mercato, devo concentrarmi su quelli che sono i problemi in campo”