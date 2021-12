Inter-Cagliari, Matri: “Inzaghi ha dato libertà ai suoi. E ha un merito”

L'ex attaccante ha detto la sua prima dell'inizio della gara tra la squadra di Inzaghi e quella di Mazzarri

Ci sta perdere con il Real, non credo ci saranno ripercussioni. La squadra sta dando continuità in campionato, dà risposte ogni domenica, segna tanto, prende pochi gol, ha la certezza della scorsa stagione. Inzaghi ha dato libertà ai giocatori della sua rosa e per i campioni che l'Inter ha in campo è importante.