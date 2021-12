Inter-Cagliari, arriva il pronostico di Caressa e Zazzaroni

Arriva questa volta dai social il probabile risultato, secondo il punto di vista dei due giornalisti, della gara del Meazza di domenica sera

Nella puntata di oggi di Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa non erano riusciti, per l'imminente intervista del presidente Cairo, a completare la loro tabella dei pronostici . Il telecronista di Skysport ha postato quindi, con un po' di ritardo rispetta alla solita tabella di marcia del loro programma, sul suo profilo Instagram il foglio dei pronostici.

Entrambi si sono espressi sul risultato della gara del Meazza di domenica sera (20.45), Inter-Cagliari. E per entrambi i giornalisti la spunterà l'Inter, il pronostico è 1 per tutti e due. Forse anche perché hanno parlato dei nerazzurri come della squadra favorita per lo scudetto.