Inter-Caicedo, si tratta sulla durata del prestito. Sensi e Kolarov ai saluti

La dirigenza nerazzurra intende accontentare Inzaghi: si stringe per l'attaccante ecuadoregno, in uscita dal Genoa

In attesa di chiudere l'operazione Gosens, arrivata ormai ai dettagli, l'Inter rimane attiva anche sul fronte centravanti: tutti gli indizi portano a Felipe Caicedo, fedelissimo di Inzaghi e in rotta con il Genoa. Le parti, secondo il Corriere dello Sera, sono al lavoro per trovare un'intesa sulla durata del prestito: "Il prossimo innesto per completare l'attacco è Felipe Caicedo, in esubero al Genoa, tanto più dopo l'arrivo di Piccoli. Serve ancora del tempo per ragionare sulla formula: prestito di 6 o 18 mesi? Intanto ha già lasciato Milano Stefano Sensi, diretto a Coverciano e al termine dello stage azzurro a Genova, sponda Sampdoria. Kolarov sta per chiudere la sua avventura nerazzurra con la rescissione del contratto".