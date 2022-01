Sky – Caicedo? Nome fatto dopo lo stop di Correa. Ma l’Inter ora…

Luca Marchetti ha parlato del giocatore della Lazio, associato alla formazione di Inzaghi nei giorni scorsi

«Caicedo, nome che era stato fatto quando è arrivato l'infortunio di Correa. Ma l'infortunio non è grave come si pensava e l'Inter magari un'altra punta non la prende». Luca Marchetti, su Skysport, ha parlato del mercato nerazzurro dopo la gara della formazione di Inzaghi contro il Venezia. E si è soffermato sul nome del calciatore del Genoa. Nelle scorse ore c'erano state diverse indiscrezioni su contatti che la società nerazzurra avrebbe avuto con l'agente del giocatore, Matteo Materazzi (fratello dell'ex difensore nerazzurro, Marco).