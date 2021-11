GdS – Inter, calci piazzati di nuovo letali: ecco la fotografia del cambiamento

Il focus del quotidiano sulla pericolosità dei nerazzurri su palla inattiva

Spiega la Gazzetta dello Sport: "I calci piazzati sono tornati ad essere un’arma letale come non accadeva da tempo. Il primo gol stagionale è la fotografia del cambiamento: angolo di Calhanoglu e stacco di testa di Skriniar, difensore goleador con tre centri stagionali (due in A). L’altro simbolo del cambiamento è la perla di Federico Dimarco a Genova contro la Samp: tra Spalletti e Conte, da Cancelo (aprile 2018) a Eriksen (gennaio 2021, derby di Coppa Italia) l’Inter ha atteso quasi tre anni per ritrovare la gioia da calcio di punizione. Bello che sia stato un figlio del vivaio nerazzurro a segnare subito la svolta (3a giornata)