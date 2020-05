Inter, attesa per esiti dei test. Calciatori preoccupati: dopo un confronto hanno convenuto che…

Anche oggi nessun calciatore presente ad Appiano Gentile: la ripresa degli allenamenti individuali è infatti fissata, salvo sorprese a domani. I calciatori dell’Inter, riporta La Gazzetta dello Sport, sono in attesa degli esiti dei test effettuati nelle ultime ore, che non sono arrivati ieri sera: che sia oggi il giorno chiave? La Gazzetta dello Sport, intanto, spiega il sentimento attuale dei nerazzurri: “La preoccupazione dei giocatori dell’Inter – ricordate le parole via instagram di Lukaku? – è elevata, peraltro non certo confortata dalla notizia di ieri della positività di un giocatore del Torino.

La frenata va letta anche in un’altra direzione. La squadra non avverte fretta, almeno in questa fase, in attesa del 18 maggio. Anche perché i compiti a casa assegnati da Conte non erano (e non sono) banali. I giocatori sono tuttora «controllati» giornalmente: via gps allo staff tecnico arriva un report immediato sull’attività svolta, anche quella lontana dagli allenamenti via zoom. Insomma: due sedute individuali in più o in meno ad Appiano, in questa fase, non fanno la differenza. I giocatori si sono confrontati e hanno convenuto per la linea della prudenza. Gli esiti, se negativi, serviranno a tranquillizzarli“.