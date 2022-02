Inter, momento decisivo della stagione. “Ora preoccupa anche il calendario”

Momento delicato in casa Inter perché, se da un lato la classifica inizia a farsi più intricata, dall'altro il calendario non appare un alleato

Momento delicato in casa Inter perché, se da un lato la classifica inizia a farsi più intricata, dall'altro il calendario non appare un alleato. "A rendere tutti un po’ preoccupati c’è un calendario che nelle prossime settimane pare un percorso minato anche alla luce del possibile rientro in corsa della Juve: l’Inter, dopo il derby in Coppa Italia di martedì sera, avrà appena due giorni per preparare la gara con la Salernitana (venerdì) e poi - in un’altra settimana complicatissima - entrerà nel frullatore di Klopp ad Anfield e Juric al Grande Torino, gara da bollino rosso proprio perché si giocherà con le scorie della Champions ancora nei muscoli dei nerazzurri", spiega l'edizione odierna di Tuttosport che poi aggiunge: "A completare il menù prima della partita scudetto allo Stadium contro la Juve (che si giocherà dopo lo stop per lasciare spazio alle Nazionali), la gara a San Siro con la Fiorentina, altro avversario che - se in giornata - può far venire il mal di testa".