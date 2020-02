Libero – Il calendario ‘tifa’ Lazio: Inter senza pause, giocherà 270′ in più fino alla Juve

Le vittorie di Inter e Lazio contro Milan e Parma, e la conseguente sconfitta della Juve a Verona, hanno livellato ancor di più la corsa scudetto. Ora Inter e Juve sono in testa con un punto di vantaggio sui biancocelesti. L’edizione odierna di Libero ha analizzato il calendario delle tre squadre:

“Pronti, ai posti, via. Parte lo sprint scudetto, 20 giorni da vivere in apnea fino alla data cerchiata sul calendario sin da inizio stagione: 1 marzo, Juve-Inter, cioè il ritorno di Antonio Conte all’Allianz Stadium da avversario per l’assalto alla regina che domina da otto anni la Serie A. Non sarà una corsa semplice per gli impegni di coppa che si affollano, ma anche per la presenza di un outsider imprevedibile come la Lazio. E guardando la marcia di avvicinamento al derby d’Italia,i biancocelesti godono di un innegabile vantaggio. Pur partendo con un ritardo di un punto,la squadra di Simone Inzaghi giocherà 180’ in meno dei bianconeri e addirittura 270’ in meno dei nerazzurri nel giro di tre settimane”.

INTER – “Sarà proprio l’Inter la prima a tornare in campo domani sera, nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Napoli. L’entusiasmo garantito dalla strepitosa rimonta nel derby sarà il carburante fondamentale per reggere il ritmo della vetta. I nerazzurri non avranno pause fino all’appuntamento di Torino. Lo scontro diretto in trasferta può essere sulla carta ostico, ma non per la squadra di Antonio Conte che – fuori casa – ha totalizzato 29 punti in 11 partite. Ecco perché il tecnico leccese può guardare con grande fiducia alla sfida tra le anti-Juve di domenica sera all’Olimpico contro la Lazio. Poi ci sarà la Samp in mezzo al doppio impegno contro i bulgari del Ludogorets, con il match di ritorno dei 16esimi di Europa League fissato appena tre giorni prima della partita dell’anno”.