Gds – Inter, il calendario e le insidie: tre battaglie da affrontare

Nonostante avversari sulla carta “accessibili”, per l’Inter si preannunciano almeno tre battaglie

Gianni Pampinella

L'Inter non è più padrona del proprio destino. La squadra di Simone Inzaghi è uscita sconfitta dalla trasferta di Bologna e adesso deve inseguire a quattro giornate dal termine. La Gazzetta dello Sport analizza le gare che l'Inter dovrà affrontare a partire dalla trasferta di Udine, senza dimenticare la finale di Coppa Italia contro la Juventus. "Nonostante avversari sulla carta “accessibili”, per l’Inter si preannunciano almeno tre battaglie da affrontare con il coltello tra i denti, a cui sommare anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus a cavallo tra la terzultima e la penultima giornata. Queste le “trappole” che i nerazzurri dovranno schivare nella volata per il titolo".

"La prima tappa per tenere vivo il sogno scudetto sarà a Udine, domenica alle ore 18, quando l’Inter conoscerà già il risultato della sfida tra Milan e Fiorentina. I friulani hanno perso solo una delle ultime dieci partite, sono reduci da uno sfavillante poker a Firenze e, con una classifica ormai consolidata, giocano liberi e spensierati. I nerazzurri affronteranno una squadra che non ha più nulla da chiedere, ma che in questo momento esibisce una forma invidiabile. Più abbordabile dovrebbe essere il successivo impegno casalingo contro l’Empoli".

"Dopodiché, sotto con la finale di Coppa Italia contro la Juventus per replicare lo scontro valso la Supercoppa a gennaio. I nerazzurri si giocheranno il secondo trofeo stagionale a quattro giorni dalla penultima giornata di campionato, quando dovranno viaggiare in Sardegna per misurarsi con un Cagliari (presumibilmente) a caccia di punti. Con ogni probabilità, lo stesso accadrà il 22 maggio a San Siro contro la Sampdoria, che a momento viaggia a sole cinque distanze dalla zona calda. La certezza è che da qui al 22 maggio per l’Inter saranno solo battaglie, contro avversari affamati e per nulla disposti a fare sconti".

(Gazzetta dello Sport)