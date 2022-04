Inter, dopo la vittoria a Torino nuove ambizioni scudetto. Il calendario sorride

La vittoria di Torino contro la Juventus ha di colpo rilanciato le ambizioni scudetto dell'Inter di Simone Inzaghi

La vittoria di Torino contro la Juventus ha di colpo rilanciato le ambizioni scudetto dell'Inter di Simone Inzaghi, apparsa ancora in difficoltà ma capace di strappare tre punti fondamentali. E ora c'è un altro alleato per i nerazzurri: il calendario. Scrive Libero:

"Proprio la vittoria in casa dei bianconeri ha rilanciato le ambizioni e le chance della squadra allenata da Simone Inzaghi. Il tecnico, che festeggia anche nel modo migliore il suo compleanno (oggi compie infatti 46 anni), può guardare con più fiducia le prossime sfide. A guardare, infatti, il valore degli avversari delle altre rivali nella corsa al titolo, Milan e Napoli, l’Inter può dirsi più che contenta. Nelle ultime 8 gare, l’unica avversaria tra le prime nove della classifica, per Brozovic e compagni, è la Roma, mentre le altre squadre da sfidare sono posizionate dalla decima in giù: (Verona, Spezia, Bologna, Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria). Tra l’altro, di queste sette, tre sono dalla quindicesima in poi (Spezia, Cagliari e Sampdoria)".