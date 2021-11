Inter, Calhanoglu al 45′: “Dobbiamo chiudere la gara. Serve il secondo gol”

Le parole del calciatore nerazzurro al termine del primo tempo di Venezia-Inter

Hakan Calhanoglu ha parlato così ai microfoni di Sky al termine del primo tempo di Venezia-Inter: "Questa partita è importante, sappiamo che in questo stadio è difficile. Dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto un gol, ma dobbiamo fare il secondo e il terzo per chiudere. Per chiuderla dobbiamo stare attenti, loro giocano in contropiede".