Padovan: “Inter, Calhanoglu al posto di Brozovic ha fatto pena. Esperimento fallito”

Il giornalista non è stato tenerissimo con la scelta di Inzaghi di schierare il turco al posto del croato e ha aggiunto: "Ultima chance con la Juve"

Eva A. Provenzano

Giancarlo Padovan, a Skysport, ha parlato del problema dell'Inter, l'assenza di Brozovic. «Senza di lui la squadra gioca meno bene o non gioca affatto bene. Il croato non è sostituibile, non è stato trovato o creato nella rosa un suo vice. E anche Calhanoglu al suo posto ha fatto sincera pena. L'esperimento è fallito totalmente».

«E poi la squadra si è involuta, sta facendo troppo poco e non è più un caso. È una crisi di gioco e risultato. In alcuni casi indotta dall'assenza di Brozovic e in altre cose dalla condizione atletica che non è sempre splendente. E gli approcci sono sbagliati quasi sempre negli ultimi tempi. I cambi ieri potevano fruttare il risultato pieno: da un'azione di Correa e rifinita di Vidal per Sanchez è arrivata un'azione da gol che avrebbe portato ai tre punti se Biraghi non avesse alzato sulla traversa», ha aggiunto.

«La sfida con la Juventus? L'Inter già oggi mi viene voglia da depennarla dalla lotta allo scudetto. Sarà Milan-Napoli. Però lasciamole un'ultima possibilità con i bianconeri, ma in trasferta, non sarà semplicissimo. L'Inter ha perso anche punti con le piccole ed è in crisi, chiaramente», ha concluso il giornalista.

(Fonte: SS24)