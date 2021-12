Inter, Calhanoglu impressiona: “I numeri delle ultime sei da capogiro. E quel gol da corner…”

Un giocatore trasformato, ora decisivo praticamente in ogni partita. Hakan Calhanoglu è uno dei volti dell'Inter di Simone Inzaghi

Un giocatore trasformato, ora decisivo praticamente in ogni partita. Hakan Calhanoglu è uno dei volti dell'Inter di Simone Inzaghi di queste ultime settimane: numeri da capogiro per un giocatore che sta davvero impressionando:

"Si fa notare, invece, la classe di Hakan Calhanoglu. Il turco ha segnato la rete del vantaggio direttamente da calcio d'angolo (è il sesto in Italia a riuscirci dal 2011 «e non è stato un caso perché ci provo sempre»), meritando il 7,5 in pagella. Sempre nel vivo del gioco, Calha ha preso parte a 6 gol (4 reti, 2 assist) nelle ultime 5 di campionato, tanti quanti nelle precedenti 16 presenze di Serie A".