Inter, Calhanoglu out con lo Sheriff: “Il motivo del forfait e verso la Juve…”

La verità sull'assenza di Calhanoglu questa sera in Champions League e gli aggiornamenti verso la prossima di campionato

La verità sul forfait di Hakan Calhanoglu contro lo Sheriff. A sorpresa, il turco non è stato convocato per la sfida di Champions League in programma questa sera alle 21. Il motivo lo ha svelato il sito della Gazzetta dello Sport dopo la rifinitura di questa mattina della squadra di Inzaghi: "Non c’è Hakan Calhanoglu tra i 23 convocati di Simone Inzaghi per la sfida di stasera contro lo Sheriff. Una piccola sorpresa, visto che il turco ieri aveva regolarmente partecipato all’allenamento. Il problema alla caviglia accusato però in Lettonia Turchia della settimana scorsa evidentemente condiziona ancora l’ex Milan. E così il tecnico ha preferito non rischiarlo. Anche se, a meno di sorprese, Hakan tornerà disponibile domenica per la sfida contro la Juve", si legge.