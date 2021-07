Inter, inizia l’avventura di Calhanoglu: oggi ad Appiano, sabato già in campo?

Dopo tre settimane di vacanze il centrocampista turco è pronto ad aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi

Quasi una settimana piena di allenamento in vista del primo test stagionale. Si legge sul quotidiano: "Sabato andrà in scena la prima gara dell’Inter di Inzaghi in quel di Lugano. Possibile che Calhanoglu con tre-quattro giorni di allenamento possa già essere impiegato per uno spezzone di gara, considerando anche che le assenze che Inzaghi avrà a centrocampo ( Barella , Brozovic e Vidal ) e il fatto che l’attuale rivale nel ruolo, Sensi , è alle prese con un lavoro personale di riallineamento atletico. Inzaghi, al di là dei Primavera aggregati, ha a disposizione a metà campo Gagliardini, Agoume e Nainggolan , nessuno sulla carta titolare".