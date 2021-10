Gds – Inter, Calhanoglu rimandato con una variabile. Se si avvicinerà…

Partenza sprint per il centrocampista turco, poi, però, il suo rendimento è calato

"A.a.a., cercasi il vero Calhanoglu: manca lui all’appello in un’Inter ancora alla ricerca dell’equilibrio, ma comunque competitiva e in linea con le ambizioni di inizio stagione. Bene gli altri nuovi: super Dimarco viaggia sul 6,58, Dumfries ha una media voto di 6,3, Correa 6,12. Il rimandato resta Calha, con una variabile: se si avvicinerà ai livelli del Milan, l’Inter sarà ancora la squadra da battere sulla via per lo scudetto".