Inter-Calhanoglu, rinnovo sempre più vicino: “Discorsi già molto avanzati”

Dopo Matteo Darmian, l'Inter è sempre più vicina al rinnovo di Hakan Calhanoglu . Il Corriere dello Sport sottolinea quanto sia importante il turco ex Milan nell'economia del gioco nerazzurro:

"L’importanza del turco è cresciuta esponenzialmente in questa annata. Un motivo in più per spingere il club nerazzurro a trattenerlo a tutti i costi".