L’Inter vince ancora, Calhanoglu scherza: “Per un momento ho pensato di…”

Era il grande assente della serata, ma alla fine i suoi compagni sono riusciti lo stesso a chiudere con altri tre punti in cascina. Hakan Calhanoglu, squalificato per Inter-Lazio, era sugli spalti di San Siro per sostenere la squadra in una partita tanto importante. E la vittoria per 2-1 contro i biancocelesti ha fornito al centrocampista turco l'occasione per scherzare così: "Per un secondo ho pensato di essere squalificato per sempre. Complimenti ragazzi grande vittoria". Ecco il post: