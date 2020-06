Sky – Inter, 3-4-1-2 di Conte fatto per Eriksen. Lautaro, calo? Non solo questione mercato

L’Inter è stata eliminata dalla Coppa Italia, ma Conte ha guardato al bicchiere mezzo pieno. Lo ha detto lui stesso alla fine della partita e anche a Skysport hanno sottolineato: “I nerazzurri hanno tirato fuori comunque una buona prestazione, in trasferta. Sono andati vicino alla vittoria, l’allenatore si ritiene soddisfatto sul gioco espresso. Rimane l’amaro per un traguardo che sfuma. Il tecnico può essere soddisfatto da quanto fatto di Eriksen, utile anche su calcio da fermo. Sembrava essersi inserito nel gioco e il 3-4-1-2 sembrava essere stato costruito su di lui. Vivo, intenso, presente in campo anche nella rincorsa agli avversari”.

I numeri del danese dicono che ha giocato finora in Serie A 120 minuti e ha segnato zero gol. È stato invece schierato in Coppa (Italia ed EL) per 315 minuti, ha segnato due reti. Per questo viene definito dal noto canale satellitare, esperto di coppa.

Ci si aspettava invece di più da Lautaro Martinez: “Per un giocatore del genere non si può ridurre un momento no solo alle voci che hanno a che fare con il Barcellona. È un professionista e ha anche tanta personalità. Il calo c’è stato e qualcosa andrà rivisto, ma non si può ridurre tutto ad una questione di mercato. Evidentemente c’è qualcosa che non va, anche l’incertezza sul futuro magari ha destabilizzato il ragazzo, ma non può essere ridotto tutto al mercato”, ha sottolineato Matteo Barzaghi. Nelle ultime sei gare, a partire dal 26 gennaio, l’attaccante ha giocato 495 minuti e ha segnato zero gol.

(Fonte: SS24)