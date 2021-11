Da Dumfries a Sensi, l’Inter cambia tra Venezia e Spezia: spazio a questi 8

Rotazioni pronte in casa Inter per le prossime due sfide di campionato: ecco i cambi nella testa di Inzaghi

Rotazioni pronte in casa Inter per Simone Inzaghi tra Venezia e Spezia. L'allenatore nerazzurro prepara diversi cambi, divisi sui prossimi due impegni di Serie A, per far rifiatare i titolarissimi e dar spazio a tutti. Ne parla oggi Tuttosport: "Da capire, fra Venezia e Spezia, se questa volta Inzaghi darà un turno di riposo a Barella e Brozovic: Vidal, Vecino, Gagliardini e Sensi stanno tutti bene e dovrebbero avere le loro chance, così come D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries e Correa”, si legge.