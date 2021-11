Inter, cambi pronti a Venezia: botta alla caviglia per Darmian, in tre stanchi

Novità di formazione in arrivo per Simone Inzaghi verso il Venezia: ecco le possibili rotazioni di casa Inter

Cambi pronti in casa Inter per Simone Inzaghi verso la trasferta contro il Venezia. In particolare, ci sono giocatori che hanno bisogno di tirare il fiato secondo quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport verso il match in programma domani alle 20.45: “Ieri squadra divisa in due gruppi. Darmian ha preso una botta a una caviglia; Ranocchia, Perisic e Barella sono stanchi. Probabili alcuni cambi al Penzo”, si legge sul quotidiano.