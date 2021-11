GdS – Inter, riposano Perisic e Barella? I cinque possibili cambi per lo Spezia

Possibili novità di formazione nell'Inter per la sfida di mercoledì nel turno infrasettimanale con lo Spezia: ecco le novità

Cinque possibili novità di formazione in casa Inter per la sfida contro lo Spezia in programma a San Siro mercoledì. Per il turno infrasettimanale valido per la 15a giornata, Simone Inzaghi prepara diversi cambi. Ne parla così La Gazzetta dello Sport nell’edizione online: “Risentimento muscolare per Darmian e Ranocchia: verranno rivalutati nei prossimi giorni, ma sicuramente salteranno lo Spezia. Ai loro posti dal 1' Dumfries e D'Ambrosio. Rientro da titolare anche per Gagliardini e Dimarco, turno di riposo per Perisic e Barella. Torna anche Lautaro”, si legge. Mini-turnover in vista dunque per Inzaghi.