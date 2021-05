L’Inter cambia azionista di controllo, c’è Grand Tower: “Ecco lo scopo di Suning”

Come vi abbiamo riportato ieri, è cambiata la catena di controllo dell'Inter, ora 'nelle mani' di Grand Tower

Come vi abbiamo riportato ieri , è cambiata la catena di controllo dell'Inter, ora 'nelle mani' di Grand Tower. Come sostiene la Gazzetta dello Sport, la manovra attuata da Suning ha essenzialmente lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, oltre a essere conseguenza del finanziamento di Oaktree:

"Cambia la catena di controllo dell’Inter. Ma non la sostanza. Non è più la Great Horizon, società lussemburghese, la controllante diretta del club nerazzurro. Al di sotto di essa, infatti, è nata la Grand Sunshine, detenuta al 100% da Great Horizon, a sua volta controllante al 100% di un’altra neonata, la Grand Tower. È quest’ultima ad essere tecnicamente l’azionista dell’Inter (..). L’aggiunta di altre due società, tutte lussemburghesi, va spiegata con la possibilità di ottenere vantaggi di natura fiscale. Ma è soprattutto la conseguenza del finanziamento da 275 milioni chiusa con il fondo statunitense Oaktree: riassetti del genere, in operazioni simili, sono abbastanza frequenti".