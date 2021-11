CorSera – L’Inter ha cambiato mentalità: squadra matura e sempre più europea

Un successo da grande squadra, paziente e matura, conscia dei propri mezzi. Il Corriere della Sera analizza così la vittoria dell'Inter

Un successo da grande squadra, paziente e matura, conscia dei propri mezzi e dei propri obiettivi. Il Corriere della Sera analizza così la vittoria dell'Inter ieri in terra di Moldavia:

"Il successo, il terzo di fila tra campionato e coppa, è la dimostrazione di un cambiamento di mentalità. L’Inter sta diventando una squadra più europea, il gruppo è cosciente delle proprie potenzialità, capace di leggere le partite, aspettarle e deciderle quando deve. Lo Sheriff non è il Real Madrid, è una formazione modesta e fin qui molto fortunata, ma questo non sminuisce la vittoria. Su certi campi è facile scadere nella superficialità e nella supponenza, all’Inter non è accaduto, segno di un’acquisita maturità che dopo 10 lunghissimi anni porta i nerazzurri a un passo dagli ottavi di Champions".