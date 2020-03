CorSera – Il calcio precario e il mercato che cambia: Inter, sono 19 i calciatori ‘sospesi’

Il Coronavirus cambia le abitudini e inevitabilmente trasforma anche il mondo del calcio. Nell’edizione odierna, il Corriere della Sera analizza gli effetti dello stop sulla Serie A, che con grande probabilità assegnerà lo scudetto in estate. L’ipotesi più accreditata è quella di disputare il campionato almeno fino a luglio: una scelta che obbligherà la Fifa a definire la proroga dei contratti.

Come spiega il quotidiano sono 130 i calciatori in Italia – tra scadenza di contratto e prestiti – considerati “sospesi” e interessati in prima persona, 241 i rapporti contrattuali interessati: 54 di giocatori in scadenza, 83 di giocatori che i club hanno in prestito in rosa e 104 di quelli prestati compresi quelli finiti all’estero.

In casa Inter sono 19 i casi da risolvere: 4 in scadenza, 5 i prestiti in rosa e 10 i calciatori prestati. Tra quelli senza certezze ci sono Young e Borja Valero, mentre l’Inter dovrà discutere col Cagliari del futuro di Nainggolan. I nerazzurri dovranno decidere che fare con Sensi (Sassuolo), Biraghi (Fiorentina) e Sanchez (Manchester United) e risolvere i casi Icardi con il Psg e Perisic con il Bayern Monaco. Tra le certezze troviamo Barella, sicuro di rimanere in virtù dell’obbligo di riscatto, così come Karamoh, che resterà al Parma.

“Sulla carta tutto è facile. In pratica molto più complicato: contratti, assicurazioni, stipendi da pagare e in alcuni casi da rinegoziare. Sarà difficile per gli allenatori sul campo, ma anche per i dirigenti fuori. Il rischio è di una finestra di mercato più breve o da far convivere con il calcio giocato“.