Inter, Perisic ha chiamato Inzaghi: da Cambiaso a Bellanova, i possibili sostituti

Lavori in corso sulle fasce in casa Inter: dall'addio di Perisic e il retroscena con Inzaghi ai nomi per il futuro

Alessandro De Felice

L'avventura di Ivan Perisic all'Inter è ai titoli di coda. Il centrocampista croato è pronto a iniziare una nuova esperienza con la maglia del Tottenham. Come riferisce Tuttosport, l'ex Bayern ha chiamato Simone Inzaghi per informarlo di voler andare a giocare in Premier. Accordo raggiunto sulla base di un biennale a 6 milioni di euro e visite già a inizio settimana.

Il quotidiano riferisce che il club nerazzurro è pronto ad affiancare a Robin Gosens un giovane di prospettiva. I nomi sono quelli di Andrea Cambiaso (al Genoa potrebbe andare Mulattieri come contropartita), Fabiano Parisi dell'Empoli (piace anche al Napoli) e Udogie dell'Udinese (Juve in pole).

Nel mirino dei nerazzurri c'è sempre Bellanova, da utilizzare a destra con Dumfries: "In quel caso, alle spalle di Gosens, ci sarebbe comunque Dimarco , con Darmian jolly preziosissimo per entrambe le fasce".