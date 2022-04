Inter, Cambiaso promosso a pieni voti: ecco il piano per convincere il Genoa

Il giovane esterno rossoblu, classe 2000, è una delle rivelazioni del campionato attuale: su di lui tutte le big

Tra i tanti esterni presi in esame dall'Inter in vista della prossima stagione c'è anche Andrea Cambiaso: il classe 2000 del Genoa, al primo anno in Serie A, si sta mettendo in mostra per le sue qualità e la sua duttilità (può giocare su entrambe le fasce), e diverse big lo hanno messo nel mirino. Così scrive il Corriere dello Sport riguardo i nerazzurri:

"Diverso è il discorso per Cambiaso, il nazionale Under 21 che ha fatto così bene con il Grifone prima dell'infortunio al ginocchio subito proprio contro gli uomini di Inzaghi. Al Ferraris lo hanno seguito osservatori di Milan, Inter, Juventus, Napoli e Atalanta, tutti impressionati dalla sua duttilità. In viale della Liberazione lo ritengono perfetto per giocare sia da quinto a destra sia a sinistra e sarebbe un complemento ideale per la batteria degli esterni (Dumfries, Darmian, Gosens, Perisic/Bernardeschi). L'obiettivo è inserire come contropartita nell'operazione il cartellino di Vanheusden, in prestito proprio in rossoblù, o un altro giovane di proprietà dell'Inter (Esposito o Mulattieri?)".