Inter, Cambiasso incoraggia Correa: “Prenditi cura della 19. E’ in buone mani. Anzi…”

Joaquin Correa è carico e pronto per la nuova avventura in maglia Inter. Il nuovo acquisto nerazzurro ha esternato la sua soddisfazione sui social, scrivendo: "Carico per la mia nuova avventura in nerazzurro: Forza Inter". Fra i commenti, è spuntato anche quello di Esteban Cambiasso, che ha dato la sua investitura al Tucu... da 19 (il numero di maglia indossato a Milano) a 19 (quello scelto da Correa): "Prenditi cura della maglia numero 19 Tucu. È in buone mani…anzi per meglio dire in buoni piedi".