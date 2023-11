Inter, via alla campagna in trasferta. Ora l’Atalanta: stadio bollente e squadra in salute

"Inzaghi lo sa, anche per esperienza diretta, nei due precedenti passaggi al Gewiss da interista. Nel 2021-22 lo 0-0 spezzò una striscia di 8 vittorie dell’Inter. Lo scorso anno, i nerazzurri passarono 3-2 rimontando lo svantaggio di Lookman, ma era un’altra Dea, che mise in fila la terza sconfitta e che in 7 partite aveva subito 12 gol. Questa viene da due vittorie in campionato e da una sfumata per distrazione in coppa. Tre partite giocate bene, in crescendo. E ha la terza difesa del torneo: 8 gol presi in 10 match, 7 clean sheet come i nerazzurri. La prima difficoltà di Inzaghi sarà pareggiare l’entusiasmo di una squadra, già in zona Champions, che fiuta l’impresa e il salto di qualità. Il Gewiss sarà torrido. Poi ci saranno le difficoltà tattiche che Gasperini impone a tutti. La partita, come sempre, si giocherà qui, tra la voglia dell’Atalanta di saltare addosso all’avversario, uno per uno, e l’abilità di Inzaghi di venirne fuori. Calhanoglu e Mkhitaryan saranno aggrediti in pressing. Diventeranno preziosi esterni e braccetti per rialzare la palla", aggiunge Gazzetta.