Sky – Inter, sempre una reazione nei momenti difficili. Adrenalina Inzaghi

La squadra nerazzurra sa che ci sono ancora delle cose da dire in questo campionato e proverà a mettere pressione al Milan fino all'ultima giornata

"L'Inter in ogni suo momento di difficoltà ha trovato il modo di reagire. C'è sempre stata costruzione di gioco e occasioni create. La squadra di Inzaghi, da questo punto di vista, non è mai mancata. Ha alternato nel periodo tra febbraio e metà marzo dei risultati e quelli non sono arrivati", a Skysport raccontano così il momento della formazione nerazzurra dopo la sconfitta con il Bologna e a pochi giorni da una nuova sfida, quella contro l'Udinese.