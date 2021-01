CdS – Inter campione d’inverno? A Conte interessa poco. Lui sa bene che…

Lo snodo cruciale della stagione si avvicina per l’Inter. Antonio Conte lo sa bene e sta preparando la squadra anche a livello mentale per affrontare al meglio ogni impegno. Tutti si potrebbe decidere nel giro di pochi giorni. Spiega il Corriere dello Sport: “Alla Pinetina c’è la convinzione che i prossimi due impegni tra Serie A e Coppa Italia potrebbero avere un peso specifico importante sul resto della stagione. Non pensate al titolo di campioni d’inverno: quello a Conte interessa poco o niente. Per lui hanno valore le certezze del gruppo e sa bene che quelle possono rafforzarsi o vacillare a seconda dei risultati ottenuti in gare chiave”.