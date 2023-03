Inter Campus in Israele e Palestina. Carlotta Moratti: “Importante esserci”

Come riporta Repubblica, il progetto Inter Campus in Israele e Palestina triplicati i bambini iscritti. "È importante esserci, da entrambe le parti", dice Carlotta Moratti, presidentessa di Inter Campus.

"Per noi è importantissimo esserci dov'è bisogno. In Israele e Palestina è fondamentale per noi operare da entrambe le parti, a Tel Aviv come a Ramallah e ovviamente a Gerusalemme. Siamo arrivati addirittura a Hebron, una delle città più difficili in quello scenario. Lo possiamo fare grazie a una rete di partner locali molto motivati".