Inter Campus, si è concluso il progetto FAIR-Play: bilancio molto positivo

Importante il contributo che Inter Campus ha offerto alla ricerca, con centinaia di bambini dei progetti in Uganda, Paraguay e Ungheria coinvolti, oltre 1300 questionari compilati, decine e decine di incontri, in presenza e non, con genitori e staff locali. Ci vorrà ancora un po' di tempo per avere l’elaborazione complessiva dei dati raccolti, ma di certo si può affermare che i bambini hanno risposto con grande senso di responsabilità nei confronti di un progetto di respiro internazionale, mostrando partecipazione, impegno e, chiaramente, un grandissimo entusiasmo nel sentirsi parte di una famiglia.