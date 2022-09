Inter Campus Romania, comincia un nuovo anno: le linee guida del progetto

Con la riapertura delle scuole si lavora per inserire nuovi partecipanti con diverse necessità sociali. Il coach locale di etnia Rom, Jardel, gioca un ruolo fondamentale nella gestione dei ragazzi e garantisce frequenza costante agli allenamenti (l’85% dei partecipanti è di etnia Rom). L’allenatore rumeno, Alin Matei, dopo aver già assistito e seguito gli allenatori Inter Campus in missione in Messico e in Bosnia Erzegovina), è sceso in campo a Slatina al fianco del referente Tecnico Davide Lubes per le dimostrazioni pratiche ai tre allenatori locali. Lo staff locale è molto solido e continua il percorso di formazione coordinato dal nostro partner Comunità Nuova. Fortemente consolidato anche il rapporto con lo sponsor Pirelli Tyre Romania il quale, attraverso la referente, Mihaela Ionus - per l’occasione, in visita al campo d’allenamento - conferma la fiducia nel progetto.