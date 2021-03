Inter, Conte perde Handanovic: “Ecco chi sarà il capitano contro il Sassuolo”

All'interno dei cancelli di Appiano Gentile regna l'ansia per l'incubo Covid, che è tornato a tormentare l'Inter di Antonio Conte

All'interno dei cancelli di Appiano Gentile regna l'ansia per l'incubo Covid, che è tornato a tormentare l'Inter di Antonio Conte, proprio quando i nerazzurri, reduci da otto vittorie consecutive, erano lanciatissimi in testa alla classifica. Dopo la positività di D'Ambrosio, riscontrata nei giorni scorsi, anche Samir Handanovic ha contratto il virus. E il timore, fondato, è che non sia finita qui.