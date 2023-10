Inter, la carica dei 140 mila: Salisburgo e Roma, San Siro sarà sold out

Ormai è una costante. Quando l'Inter gioca a San Siro è quasi scontato il sold out. E sarà così anche per le prossime due partite che i nerazzurri giocheranno al Meazza contro Salisburgo martedì e Roma domenica. "La carica dei 140 mila per l’Inter. San Siro contro il Salisburgo farà registrare l’ennesimo sold out, per un discorso che sarà pure esteso alla prossima sfida di campionato contro la Roma. I tifosi dei vice campioni d’Europa confermano così, ancora una volta, la vicinanza ai propri beniamini, come accaduto praticamente sempre in questa stagione e in quella passata", sottolinea Tuttosport.