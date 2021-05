VIDEO / Milano says cucito sul petto: l’Inter presenta…I M SCUDETTO

L'euforia che ha avvolto l'intero mondo nerazzurro è destinata a durare ancora a lungo

Negli occhi dei tifosi dell'Inter ci sono anche le immagini di una Milano gremita per festeggiare il diciannovesimo scudetto. Nel cuore, emozioni difficili da spiegare. E allora il giorno dopo è quello in cui realizzi di aver realizzato un sogno e la gioia, se possibile, è ancora più grande. L'Inter, sui suoi canali social, in questi minuti continua a suonare la carica: "Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: "I M Scudetto!"", recita la didascalia accanto video postato dai canali social nerazzurri. Da guardare e riguardare, fino allo sfinimento.