Sport – L’Inter pesca in casa del Barça? Due nomi su tutti per Inzaghi

L'Inter è concentrata sul finale di stagione, ma valuta anche quelli che possono essere i rinforzi per il prossimo anno

Andrea Della Sala

L'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. L'obiettivo di Marotta e Ausilio è quello di migliorare il tasso di qualità e dare al tecnico maggiori alternative. Gli uomini mercato nerazzurro guardano con attenzione in casa Barcelona. Due giocatori sono in cima alle preferenze dell'Inter.

Secondo Sport "L'Inter ha tenuto d'occhio il Camp Nou e giocatori come Memphis Depay e Miralem Pjanic sono di gradimento di Inzaghi. Il bosniaco termina in estate il prestito al Besiktas, quindi tornerà al Camp Nou il 30 giugno, dopo che la squadra turca ha annunciato di non essere interessata ai suoi servizi. In questo modo il centrocampista potrebbe tornare in Serie A, dove si è già distinto alla Roma o alla Juventus".

"Un altro dei nomi che sono nel mirino dell'Inter è quello di Memphis Depay. "L'olandese ha visto come si sia messo alle strette a un livello sempre più secondario con l'arrivo dei rinforzi offensivi arrivati ​​in inverno al club blaugrana . La sua firma in estate è arrivata a costo zero, quindi il Barça potrebbe incassare il suo trasferimento".