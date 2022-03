Inter, Casadei in rete con l’Italia Under 19: “Grande emozione. Daremo tutto per…”

Le parole del giovane nerazzurro dopo la rete siglata con la maglia della nazionale questo pomeriggio

L'Italia Under 19 ha strapazzato in trasferta Finlandia nella seconda gara della fase élite del campionato Europeo di categoria. Nel primo tempo, a segno prima con Miretti su rigore e poi due volte con Gnonto; l'interista Casadei, all’esordio, ha porta a quattro le reti per gli azzurrini, che con questa vittoria raggiungono in vetta al Gruppo 5 il Belgio, avversario nell’ultimo incontro di martedì prossimo