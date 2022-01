Inter, cambiano i piani per Casadei? Offerta Parma, può partire già a gennaio

Il club ducale è pronto a muovere passi concreti per il centrocampista classe 2003 della Primavera nerazzurra

La carriera di Cesare Casadei potrebbe subire dei forti scossoni già nei prossimi giorni: il centrocampista dell'Inter, uno dei gioielli più luminosi dell'intero vivaio nerazzurro, è infatti finito nel mirino del Parma (oltre che di numerosi club di Serie B). La dirigenza interista crede tantissimo nel talentuoso classe 2003: l'idea è quella di fargli terminare il campionato Primavera, per poi decidere il suo futuro al termine della stagione, ma non è da escludere una sua partenza anticipata rispetto ai piani originari per accelerare il suo processo di crescita. La novità, secondo Serie B News, è che i ducali sono pronti a fare sul serio, e non solo in prestito come vorrebbe l'Inter: sul piatto ci sarebbe un'offerta da 5 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo del giocatore. Una cifra che potrebbe far vacillare i nerazzurri.