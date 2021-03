Biasin: “Nazionali-Inter, magari mi sbaglio. Ma mi sa che l’ATS ha fatto casino”

Il giornalista ha commentato quanto sta accadendo con il via libera dei Nazionali nerazzurri: le Federazioni ovviamente li faranno giocare

Se si ripercorrono gli ultimi giorni, l'Azienda a Tutela della Salute di Milano ha scelto di fermare gli allenamenti nerazzurri e tutte le attività, compresa la gara col Sassuolo, per il timore che si potesse essere diffuso un focolaio in casa Inter. Gli ultimi tamponi fatti hanno rivelato però che non ci sono altri casi tra i calciatori nerazzurri. Un altro membro dello staff interista si è aggiunto ai casi di covid19 segnalati nell'ultima settimana. Ma i giocatori hanno potuto riprendere la loro attività di allenamento alla Pinetina .

Non solo, l'ATS ha dato il via alle partenze dei giocatori convocati per le Nazionali. Aveva chiesto però che venissero soddisfatte alcune condizioni, tra queste i viaggi con voli privati verso le destinazioni dei nerazzurri e anche che continuasse, nelle loro Nazioni, l'isolamento fiduciario che avrebbero fatto se fossero rimasti in Italia. Nulla da fare però. Come hanno sottolineato subito le varie federazioni, nei loro Paesi valgono altre regole e quindi i giocatori potranno allenarsi con gli altri connazionali e giocare anche le partite, anche se si giocano in città diverse. Sono rimasti a Milano, almeno per ora, solo gli italiani convocati da Mancini: Sensi, Barella e Bastoni.