Padovan: “L’Inter cederà Brozovic. Inzaghi preferisce Calhanoglu. Asllani…”

Giancarlo Padovan, nel suo editoriale per calciomercato.com, ha parlato di una manovra di mercato che l'Inter effettuerà in estate: "Non c'è più il filo di una storia qualsiasi a tenere insieme Marcelo Brozovic e l'Inter. L'infortunio non solo gli ha fatto perdere terreno, ma ha agevolato la crescita di Calhanoglu che, oggi, Simone Inzaghi preferisce di gran lunga al croato nel ruolo di play. [...] Brozovic ha perso la titolarità, ha perso l'Inter e, anche se si fatica ad ammetterlo, ha perso il rapporto con i compagni".