CdS – Inter, cercasi Lautaro: “Non avrebbe sbagliato quella colossale occasione se…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il difficile momento di Lautaro Martinez, criticato aspramente dopo l’errore sottoporta contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Cercasi Lautaro disperatamente. L’Inter, infatti, ha bisogno di ritrovare il suo “Toro”. Lo Shakthar Donetsk era l’occasione per cancellare l’opaca prova contro il Genoa e soprattutto quel gesto di nervosismo dopo la sostituzione. L’argentino ha poi spiegato e garantito che ce l’aveva solo con sé stesso. Sul campo, però, non è riuscito a reagire. Anzi, ha finito per confermare che in questo momento non è tranquillo. Altrimenti, come avrebbe potuto mancare quella colossale occasione, con la porta completamente spalancata?“.

(Fonte: Corriere dello Sport)