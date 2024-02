Estate 2018. Al Wanda Metropolitano va in scena la sfida di ICC tra Atlético Madrid e Inter. A prendersi la scena, per gli uomini guidati allora da Luciano Spalletti, è un giovane neoacquisto argentino, che batte Oblak con una prodezza al volo che lascia tutti a bocca aperta. Quel ‘ragazzino’, oggi ventiseienne, è cresciuto sotto tutti i punti di vista, tanto da diventare capitano e leader tecnico dei suoi. Una firma di Lautaro Martínez in questo nuovo incrocio con l’undici del ‘Cholo’ Simeone è quotata a 2.00 da Betclic.

A 2.40, invece, la valutazione sulle chance realizzative del suo compagno di reparto Marcus Thuram. Come accade ormai in ogni partita, resta sempre alta l’attesa per un sigillo di Hakan Çalhanoğlu, dato a 4.05. Per la difesa interista e per Yann Sommer, d’altro canto, non sarà una serata di relax, con pericoli che rispondono al nome di Antoine Griezmann e Memphis Depay. La quota-gol Betclic di ‘Grizou’ è a 3.80, mentre per l’attaccante nederlandese la stima è a 4.05. Occhi puntati anche sull’ex-Udinese Rodrigo de Paul, le cui possibilità di gonfiare la rete sono indicate a 8.30.