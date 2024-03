Enrico Mentana, notissimo tifoso dell'Inter , è a Madrid per la sfida di Champions tra l'Inter e l'Atletico. «Qualunque cosa si faccia nella vita, dal disoccupato al direttore, quando si è tifosi è bellissimo. I giornalisti sportivi li ho sempre invidiati, raccontare il calcio è importantissimo. Si va sperando di giocare bene e di vincere, conosciamo la sofferenza e le vittorie. Quest'anno è diverso, l'Inter ha un suo gioco, resta una squadra che sta dominando in Italia e bisogna essere orgogliosi. Poi si gioca con l'Atletico Madrid e non con la Scafatese quindi ci può stare tutto», ha detto.

«Io ho visto anche la vittoria della Coppa Campioni del 64 ma non ho mai visto un'Inter giocare così bene. Il Milan di Sacchi era bello da vedere come l'Ajax di Crujff. L'Inter è una squadra vincente e bella da vedere. Noi dobbiamo tantissimo alla Spagna: se nella stagione del Triplete non avessimo ceduto Ibra, con l'arrivo di Eto'o, Thiago Motta, Milito e Sneijder, non avremmo vinto quel Triplete. Quindi grazie Spagna», ha sottolineato il direttore del tg di La7.