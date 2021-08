De Carolis: “Inter, Champions per prenderti la rivincita nel girone all’italiana”

Il commento del giornalista del Corriere della Sera sul gruppo in cui sono inseriti i nerazzurri di Simone Inzaghi

“Nuova Champions vecchio girone. L’Inter potrà prendersi la rivincita per l’eliminazione dello scorso anno. Il Gruppo D è quasi identico a quello della passata stagione, manca solo il Borussia Monchengladbach, e sarà un vero girone all’italiana, con tre tecnici di casa nostra e un intrigante intruso: i moldavi dello Sheriff Tiraspol, club della Transnistria, uno stato non riconosciuto dall’Onu che si è proclamato indipendente nel 1990. Il club porta il nome di un gruppo creato da due ex membri del Kgb, ha come stemma la stella da sceriffo, è all’esordio in Champions, ha stravinto il campionato subendo solo 7 gol. I calibri grossi sono però il Real Madrid di Ancelotti e lo Shakhtar di De Zerbi. Erano entrambe nel girone che l’anno scorso vide l’Inter uscire dall’Europa.