SM – Inter, tutto legato alla Champions: rinnovi e trattative main sponsor in stand-by

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la priorità dell'Inter è la qualificazione alla Champions League tanto che i rinnovi di De Vrij, Dzeko, Bastoni e Calhanoglu sono stati momentaneamente bloccati così come le trattative per il main sponsor per la prossima stagione.

Il discorso vale anche per eventuali soggetti interessati ad acquisire la società come riportato da il Sole 24 Ore che rilancia l'ipotesi InvestCorp, già interessata in passato al Milan. Per quel che concerne la sfida con la Salernitana, per Sport Mediaset Lukaku partirà dal 1' così come De Vrij e Gosens, un turnover limitato per i nerazzurri che non si possono permettere di perdere altri punti nella corsa Champions.