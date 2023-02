Repubblica – Inter, il percorso nelle Coppe ha valenza doppia. Alla Pinetina…

L'Inter è seconda in classifica ma l'ultimo pareggio con la Sampdoria ha sollevato il malumore dell'ambiente nerazzurro. La Curva Nord ha preso posizione contro Inzaghi e non l'aveva mai fatto prima. Spesso avevano cantato per lui e il mister aveva sempre ringraziato per l'affetto e il sostegno dato alla squadra. Sul sito de La Repubblica si parla proprio del momento nerazzurro: "I problemi in campionato dell’Inter, e le critiche rivolte dalla tifoseria, ricordano molto quelli del Milan, delle due romane, della stessa Juve, anche al netto dei 15 punti di penalità decisi dalla giustizia sportiva. Probabilmente trovarsi a inizio febbraio nella condizione di non potere di fatto concorrere allo scudetto è una condizione difficile da gestire, per squadre costruite proprio per la rincorsa al tricolore", si legge.